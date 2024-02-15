أمير المدينة المنورة

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ووقف، خلال الجولة، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، على التجهيزات الأساسية والخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية بينبع لقاطنيها.
واطلع على المقومات السياحية المتوافرة في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، والتي يتجاوز امتدادها 11 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر.
وشاهد الأمير سلمان بن سلطان مكونات الواجهة البحرية، التي تشمل المسطحات وأكبر محمية طبيعية لأشجار المانجروف في ينبع ضمن منظومة الهيئة الملكية، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وخلق فرص وظيفية عبر المشروعات السياحية والترفيهية والسكنية التي تشهدها مدينة ينبع الصناعية.
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