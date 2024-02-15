35 ألف مدخر في الجولة الأولى لمنتج «صح» بمبلغ 861 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقفل منتج «صح» يوم 6 فبراير 2024م جولته الادخارية الأولى.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين في بيان أمس أن إجمالي حجم طلبات الادخار في منتج «صح» وصل إلى 861 مليون ريال.

وذكر أن إجمالي عدد المدخرين الذين اشتركوا في منتج «صح» بلغ 35 ألف مدخر.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مبالغ طلبات الادخار بالكامل يوم 13 فبراير 2024م، للمدخرين.

وأفاد أن عائد منتج «صح» في شهر فبراير هو 5.64%، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ»صح» كما ستفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.

يأتي منتج «صح» الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

منتج «صح»

الجولة الادخارية الأولى:

الإغلاق 6 فبراير 2024م.

التخصيص 13 فبراير 2024م.

إجمالي طلبات الادخار 861 مليون ريال.

عدد المدخرين 35 ألف مدخر.

العائد عن شهر فبراير 5.64 %.

الاستحقاق فبراير 2025.

تنطلق 3 مارس 2024م.

شركة الأهلي المالية.

شركة الجزيرة للأسواق المالية.

شركة الإنماء للاستثمار.

شركة الأول للاستثمار.

شركة الراجحي المالية.

للسعوديين والسعوديات الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة.

تمتلك حسابا في إحدى المؤسسات المالية المشاركة.

الجولة الادخارية الثانية:تفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة وهي:الشروط: