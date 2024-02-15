شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": توقعات بدخول مشاريع إسالة جديدة تضيف 21 مليون طن سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد عام 2024 دخول مشاريع إسالة جديدة جاري تنفيذها إلى حيز التشغيل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والكونغو وموريتانيا، وروسيا، ستساهم في إضافة نحو 21 مليون طن / السنة إلى طاقة الإسالة العالمية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه مع دخول عام 2023، وفي ضوء التوقعات الإيجابية لنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، وسعي العديد من الأسواق نحو إبرام تعاقدات طويلة المدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال لتحقيق أمنها الطاقوي، بدأت موجة جديدة لاتخاذ قرار الاستثمار تطال عدة مشاريع مقترحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع التقرير إعلان شركة Venture Global في شهر مارس 2023، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع Plaquemines LNG في ولاية Louisiana بطاقة 6.7 مليون طن السنة، بعد نجاحها في تأمين تمويل قدره 7.8 مليار دولار، ليرتفع التمويل الذي جمعته الشركة المطورة لتنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 21 مليار دولار، وهو أعلى تمويل يتم تأمينه لتنفيذ مشروع إسالة على الإطلاق حسب بيان الشركة. يذكر أنه تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى من نفس المشروع في مايو 2022 بطاقة 13.33 مليون طن السنة، ومع تنفيذ المرحلة الثانية ستصل الطاقة الإجمالية للمشروع العملاق إلى 20 مليون طن السنة.

وفي نفس الشهر مارس (2023) أعلنت شركة Sempra Infrastructure، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع Port Arthur التي ستضم وحدتين الإسالة الغاز بطاقة إجمالية 13 مليون طن السنة، بالإضافة إلى صهريجي تخزين، وتسهيلات لتحميل ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ومن المخطط أن تبدأ الأعمال التجارية لوحدة الإسالة الأولى في المشروع بحلول عام 2027، ولوحدة الإسالة الثانية بحلول عام 2028. تقدر التكاليف الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 13 مليار دولار.

وأضاف التقرير،وقد نجحت الشركة المطورة في إبرام تعاقدات ملزمة طويلة المدة لبيع ما يصل إلى 10.5 مليون طن السنة من إنتاج هذه المرحلة، والتي أصبحت سارية المفعول بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وذكر التقرير،كما اتخذت شركة Nextdecade قرار الاستثمار النهائي في شهر يوليو 2023، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع RioGrande في ولاية تكساس الذي تصل طاقته الإجمالية إلى 27 مليون طن السنة بعد نجاحها في توفير التمويل اللازم للمشروع المقدر بنحو 18.4 مليار دولار. وبحسب مخطط المشروع ستضم المرحلة الأولى ثلاث وحدات إسالة بطاقة إجمالية 17.6 مليون طن السنة.

وفي ضوء تلك التطورات بلغ إجمالي الطاقة التصميمية التي تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيها حتى نهاية 2023 إلى 37.3 مليون طن السنة، وجميعها في الولايات المتحدة الأمريكية.



