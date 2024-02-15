شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لواردات الهواتف المحمولة نوفمبر الماضى.. تسجل مليونا و420 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأول مرة ارتفاع هامشي للواردات المصرية من الهواتف المحمولة في الفترة الأخيرة، بعد فترة من التراجع منذ أواخر العام الماضي 2023، حيث سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو مليون و420 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 960 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 460 ألف دولار.

وجاء ارتفاع واردات الهواتف المحمولة في نوفمبر في الوقت الذي سجلت فيه واردات شهر أكتوبر السابق له تراجع ملحوظ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات في هذا الشهر نحو 235 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 556 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 321 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة اتجاها نزولي منذ فترة، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أنه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، قدرت إجمالي الواردات بنحو 337 مليونا، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليونا و532 ألف دولار.

وفى الربع الأول من عام 2022، سجلت واردات الهواتف المحمولة نحو 273 مليونا و656 ألف دولار، انخفاضا من 467 مليونا و284 ألف دولار فى الربع المناظر له من العام الماضى 2021، بتراجع بلغت قيمته 193 مليونا و628 ألف دولار.