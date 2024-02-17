شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تلاعب في المستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد عبدالمحسن الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من إحباط محاولة تقديم مستندات مصطنعة لتصدير صنف غير مدرج كمستحضر بهيئة الدواء بالمخالفة لقانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى أشتبه أسامة صلاح مأمور الحركة فى صحة إخطار تسجيل مستحضر تجميل مقدم ضمن مستندات البيان الجمركى رقم ٧٨٥٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ومشموله طبقا للمستندات مستحضرات تجميل .

وبالعرض على ياسر محمود مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لجرد المشمول برئاسة محمد حكيم مدير إدارة الحركة ومحمد كمال مدير الحركة وأسامة صلاح وسارة جودة ومحمد حامد مدير التعريفة لكشف ومعاينة الرسالة.

وبالعرض على هيئة الدواء أفادت بأن الإخطار سالف الذكر " غير صحيح ولم يصدر من وزارة الصحة وأن الصنف مشمول البيان الجمركى غير مدرج بقاعدة البيانات بهيئة الدواء سواء مستحضر تجميل أو دواء بشرى "

وبلغ إجمالي قيمة المضبوطات٥٩٠ ألف و ٩٣٦ جنيه .

قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .