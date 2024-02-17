شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض 40 جنيها بالسوق المصري خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بحوالي 40 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا من 3630 جنيها بدون مصنعية إلى 3590 جنيها بدون مصنعية أيضا، وسط انخفاض في الطلب على الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4103 جنيها.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها .

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيه.

الذهب العالمي

من جهة أخرى سرعان ما تعافت أسعار الذهب ليتداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي سجلت أضعف مستوى منذ فبراير 2023، الأمر الذي دفع الدولار إلى التراجع في تصحيح سلبي ليساعد الذهب على التعافي من جديد.

ومع نهاية الأسبوع صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة وهو مؤشر للتضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين، وأظهر ارتفاع أعلى من التوقعات بنسبة 0.3% خلال شهر يناير مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.1%.

ارتفاع بيانات تضخم أسعار المنتجين دفعت الذهب إلى التراجع بعض الشيء وقت صدور البيانات، ولكن استكمل السعر الارتفاع بعدها وحتى نهاية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى خلال جلسة يوم أمس الجمعة عند 2015 دولار للأونصة، وذلك بسبب تزايد الأقبال على الذهب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة بسبب اغلاق الأسواق يوم الاثنين القادم في عطلة يوم الرئيس، مما دفع الأسواق إلى تأمين استثماراتهم في الذهب قبل نهاية الأسبوع تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.

أغلق الذهب الأسبوع الماضي تحت مستوى المقاومة 2015 دولار للأونصة وفوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وبذلك هناك انقسام في توقع حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي، فاعتبار الذهب أغلق فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بعد تسجيله انخفاض تحت هذا المستوى بشكل لم يدم طويلا خلال الأسبوع أمر إيجابي للسعر.

اغلاق السعر تحت المستوى 2015 دولار للأونصة وملامسته فقط قد يدل أن هذا الارتفاع هو تصحيح وملامسة مستوى المقاومة هو إعادة اختبار لكسر هذا المستوى، وبالتالي تكون الحركة القادمة للذهب انخفاض من جديد، أيضا هناك تضارب بين الطلب الفعلي القوي على الذهب وبين الطلب الاستثماري الضعيف.