شكرا لقرائتكم خبر «مكين» ثالث شركة مؤهلة للحصول على حوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن، ‏الرئيس التنفيذي لشركة «مكين» لتصنيع المحركات البحرية والمضخات، المهندس عبدالله الغامدي، شهادة اجتياز معايير الأهلية كثالث شركة مؤهلة للحصول على حوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، بحضور نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة تركي عبدالمجيد، حيث ستبدأ الشركة بممارسة نشاطها في مجال تصنيع المحركات البحرية بمختلف أنواعها وصيانتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة مكين، أن الحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام «مكين» بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل المناطق الاقتصادية أكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.

وبين أن هذه الشهادة ستُمكّن الشركة من الاستفادة من مجموعة من الحوافز المقدمة للشركات، بما في ذلك معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.

إضافة إلى القدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، وضمان تقديم منتجات آمنة وصديقة للبيئة لكل العملاء في الأسواق المختلفة.

يذكر، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تهدف إلى جعل المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير مركز نمو اقتصادي تنافسي ومتكامل للصناعات البحرية، وتوطين مجال سلاسل القيمة في الصناعات البحرية وخدمات أعمال رائدة للمستثمرين وأسلوب حياة عالي الجودة، ويكمن ذلك في تكامل المشاريع القائمة وتحت التخطيط بالمدينة، والتي ستتكامل صناعيا واقتصاديا مع المنطقة الاقتصادية الخاصة.