شكرا لقرائتكم خبر السعودي للاستثمار يعتزم زيادة رأسماله إلى 12.5 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 10 مليارات ريال إلى 12.5 مليار ريال بنسبة 25%، عن طريق منح أسهم للمساهمين عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال جزء من الاحتياطي النظامي، وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وأوضح البنك في بيان على موقع «تداول أمس»، أن الزيادة تأتي لتدعيم القاعدة الرأسمالية مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام المقبلة.

وذكر أن عدد الأسهم قبل الزيادة مليار سهما، وستكون بعد الزيادة 1.25 مليار سهم. وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقا.

واشار إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ولفت إلى أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال.

توزيع أرباح

في يباق آخر قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م، بإجمالي 450 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وقال البنك السعودي للاستثمار في بيان آخر على «تداول» إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم، كما أن تاريخ التوزيع سيكونالأرب عاء 6 مارس.

وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير 2024م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضاف أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من 2023.

وسبق للبنك السعودي للاستثمار توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 400 مليون ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق 16 / 01 / 1445هـ الموافق 03 / 08 / 2023م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك فإن إجمالي صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م سيبلغ 850 مليون ريال، بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 8.5%من القيمة الاسمية للسهم.