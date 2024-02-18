302 مليون أرباح نادك في 2023 بزيادة 216%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» خلال 2023 أرباحا صافية بقيمة 302 مليون ريال مقابل 95.5 مليون ريال في 2022 بنسبة زيادة 216%، حسب النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمعلنة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 344.5 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 147 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 134%.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة 3.59 مليارات ريال مقابل 1.29 مليون ريال بزيادة 177.4%. وبلغت ربحية السهم 1.77 ريال مقابل 0.61 ريال.

وأفادت الشركة بأن الأداء الايجابي في السوق السعودي وأسواق الخليج رفع الإيرادات بنسبة 18.66% مقارنة بـ2022، وعزت ذلك إلى النمو في قطاع الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.20% ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 6.03%.

وبحسب بيان الشركة انخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بنسبة 7.02% مقارنة بـ2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض المواد المستهلكة بسبب انخفاض أسعار المواد وأيضا بسبب زيادة فعالية الإنتاج.

وخلال 2023 حصلت الشركة على دعم حكومي لمرة واحدة مرة واحدة بقيمة 19,46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة.

واعترفت الشركة خلال 2023 بحصتها في أرباح نتائج المشروع المشترك بمبلغ 21,74 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.30 ملايين ريال سعودي في العام السابق.

وتم الانتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 إلى 2018، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال.

وذكرت أن مصاريف البيع والتسويق ارتفعت بنسبة 14.62%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في تكلفة التوزيع وزيادة الإنفاق في الأنشطة التسويقية والمصاريف الترويجية.

في حين انخفضت مصاريف البيع والتسويق كنسبة من المبيعات بنسبة 0.62% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 53.36%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في تكلفة الموظفين وأتعاب الاستشارات المهنية.

وترجع هذه الزيادة إلى إنفاق الشركة على المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.

وخلال 2023 بلغ مخصص الإعانة 40.5 مليون ريال مقابل 7.1 ملايين ريال للعام السابق.

واعترفت الشركة بخسائر انخفاض في أصول ومشاريع تحت التنفيذ بطيئة الحركة بقيمة 24.03 مليون ريال.

وارتفعت تكاليف التمويل خلال 2023 بنسبة 55.67% مقارنة بـ2022 نتيجة للزيادة في معدل الفائدة بسبب الزيادة في أسعار الإقراض بين المصارف السعودية (سايبور).