هيئة الزكاة

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وأفادت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة للتيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقا لأفضل الممارسات، من أجل تحقيق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
يذكر أن المملكة انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي «TIR» في وقت سابق، بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، إضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة، مما يسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة عبورها.
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