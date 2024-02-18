مركز لوجستي لشركة البحري في ميناء جدة بمساحة 95 ألف م2

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وستتولى شركة البحري للخدمات اللوجستية إدارة المنشأة الحديثة وهي منطقة لوجستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95 ألف م2، وسيوفر المركز خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.
وأكد رئيس «موانئ» على الدور المحوري للمركز اللوجستي كعنصر أساس ضمن مساعي «موانئ» لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويؤكد هذا المشروع على التزام «موانئ» الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، والإسهام الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة البحري أن إنشاء مركز لوجستي متطور، سيحدث تأثيرا قويا على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال «فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكل ملحوظ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، سيمكننا مركز البحري اللوجستي من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي».
ومن المقرر أن تنطلق العمليات التشغيلية في المركز اللوجستي خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80 ألف منصة للتخزين، و40 ألف وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز الـ 900 ألف منصة تخزين، سيجهز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل: صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
مركز لوجستي لـ»البحري« بميناء جدة:
- المساحة 95,436 م2.
- بدء العمليات التشغيلية بالنصف الأول 2025.
- قدرات التخزين والخدمات:
- 80,000 منصة للتخزين.
- 40,000 وحدة رفوف.
- إنتاجية سنوية 900,000 منصة تخزين.
- تخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة.
- صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها.
- التخزين المشمول بالضمان الجمركي.
- النقل المتاح للعملاء.
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