شكرا لقرائتكم خبر الراجحي: إسناد تعاقدات حكومية لمنظمات القطاع غير الربحي بـ6 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد الراجحي، زيادة المنظمات غيرِ الربحية بنسبة 173% مقارنة بـ2018، وتحقيق متوسط درجة الحوكمة 89.7%، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية إلى 86%، متجاوزة المستهدف لـ2025، مشيرا إلى إسناد التعاقدات الحكومية لمنظمات القطاع غير الربحي بقيمة 6 مليارات ريال منذ 2018.

وذكر الراجحي خلال رعايته الملتقى السنوي الثاني للمؤسسات الأهلية، الذي ينظمه مجلس المؤسسات الأهلية بعنوان «الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية»، أن نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة زادت إلى 85.5%، وتم الوصول لأكثر من (800) ألف متطوع.

وأكد على الدور الريادي الذي يقوم به مجلس المؤسسات الأهلية، بالتعاون مع مركز القطاع غير الربحي، في دعم الشراكات بقطاع المؤسسات الأهلية، وتعزيز مسيرة النمو والتمكين للمؤسسات الأهلية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيدا بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام القيادة، منوها بجهود المجلس وإنجازاته خلال دورة الانعقاد الأولى.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور عبدالرحمن الراجحي، أن الملتقى الثاني جاء بعد نجاح النسخة الأولى من الملتقى؛ لتعزيز التكامل والتنسيق والتبادل المعرفي بين المؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن الملتقى هذا العام يستهدف رفع الوعي بأهمية الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، وتعزيز تلك الشراكات مع القطاعات الأخرى، إضافة إلى مشاركة التجارب المحلية والعالمية للشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، ومعرفة أهم التحديات التي تواجهها، وذلك خلال 4 جلسات حوارية تتضمن 12 ورقة علمية.

وشهد الوزير الراجحي توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، هي: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشركة علم، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية، وشركة تنمية القيادات.

وأطلق الوزير عددا من منتجات ومبادرات المجلس، منها: منصة شراكات والتي تعنى بتعزيز الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، ومبادرة انطلاقة التي تعنى بتعزيز دور المرأة في العمل التنموي بقطاع المؤسسات الأهلية، وتحفيز رائدات الأعمال في تقديم مبادراتهن لدعم المؤسسات الأهلية.

المنظمات غيرِ الربحية بالمملكة