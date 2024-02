شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة جبلية فاخرة.. توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية في "قمم السودة" والان نبدء بالتفاصيل

قمم السودة

برنامج التحوّل الوطني

وقعت شركة السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم، اتفاقية مع شركة بارسونز، نظير تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة المشاريع والإنشاءات لمشروع "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة بارتفاع يصل إلى 3015 مترا عن سطح البحر.ويتضمن نطاق عمل شركة "بارسونز" جميع خدمات إدارة مشروع "قمم السودة"، الذي يضم 6 مناطق تطوير فريدة من نوعها، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرة، جَرين، رِجال، الصخرة الحمراء.قال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني: "تُمثّل الشراكة قفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا لتجارب السياحة الفاخرة"، مبينا أنّ التصميم التفصيلي للمخطط العام لقمم السودة يُظهر الالتزام الكامل للعمل وفق إطار بيئي مستدام، وتقديم خدمات الضيافة عالية الرفاهية، وبناء مرافق وأصول في غاية الفخامة، لنقدم لزوار قمم السودة تجربة معيشية غير مسبوقة".وأضاف: "تمتلك بارسونز خبرات استشارية في مجال إدارة المشاريع ستساعدنا على إنجاز مراحل البناء في مشروع قمم السودة، وتحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في تنمية القطاع السياحي والترفيهي بالمملكة".من جهته قال رئيس قسم البنية التحتية في شركة بارسونز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بيير سانتوني: "يسرّنا أن نعمل على مشروع آخر من المشاريع الرئيسية التي تندرج ضمن برنامج التحوّل الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية 2030"، حيث سيحافظ المشروع على المناطق الطبيعية المحيطة، ويحسّنها ويعطي الأولوية للسلامة البيئية، يتوافق بشكلٍ مباشر مع القيم الأساسية التي تنتهجها شركة بارسونز، ويسمح بتوظيف الخبرات في مجال التنمية الحضرية والنقل من أجل إنجاز مشروع بارز آخر في المملكة.يُذكر أن شركة السودة للتطوير تتولى مسؤولية تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة على متن السحاب، وتوفير بنية تحتية مستدامة لمناطق التطوير تركز على البيئة، والاستجمام، والمغامرة، والرياضة، والثقافة، والتراث.ومع انتشار إقليمي يمتدّ لأكثر من 65 عامًا، وفريق يضم أكثر من 6000 موظف، تجلب بارسونز إلى المملكة خبرة عميقة في مجال التطوير الحضري، والتنقل الذكي، وإدارة الأصول، والتصميم، والتخطيط الحضري، والاستدامة، وهندسة المناظر الطبيعية.