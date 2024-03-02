باكستان ترحب بموافقة البنك الدولي على تشغيل مشروع كاسا-1000

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت الحكومة الباكستانية بموافقة البنك الدولي على استئناف مشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا (كاسا-1000) في أفغانستان.

وبلغت تكلفة المشروع 1.2 مليار دولار لربط شبكات الطاقة في الدول الأربع المشاركة، مما يسمح بتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية من دولتي آسيا الوسطى إلى أفغانستان وإلى باكستان عبر أفغانستان.

وتركز باكستان خلال الفترة الحالية على تعزيز وتنويع مصادر الطاقة لسد حاجتها في هذا القطاع.