شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إعلان مواعيد مرتبات شهرى أبريل ومايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-3-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها أن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع شركة الأهلى للصرافة بلغت 1.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024، وإعلان وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

رئيس "الأهلى للصرافة": 1.2 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت 1.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن حصيلة أمس الخميس بلغت 238 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية وهو مؤشر مهم لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعاً أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مضيفة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



نوفي 350 ألف دولار منحة من بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع تعزيز التكيف بالدلتاعقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو.

وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر.

البترول:139 مليار جنيه تعاقدات وإسنادات لبتروجت فى 2023أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) عن عام 2023، على أهمية التطوير المستمر للقدرات والكوادر وتحقيق المزيد من النجاحات والتنوع فى المشروعات مما يكسبها الاستدامة ، معرباً عن ثقته الكاملة فى العاملين بالشركة مهنئاً إياهم على النتائج المحققة وما يتميزون به من حب وإخلاص وحرص مستمر على تحقيق النجاح .

قال المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، إنها نجحت فى تحقيق حجم أعمال غير مسبوق وبلغ حجم إيرادات نشاطها 54.6 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة 36 % عن حجم إيرادات الشركة لعام 2022، كما حققت حجم تعاقدات وإسنادات جديدة غير مسبوقة بلغت قيمتها 139 مليار حنيه خلال العام بزيادة قدرها 12% على حجم التعاقدات فى عام 2022، وهى التعاقدات التى تضم مشروعات داخل مصر بنسبة 74% وتعاقدات خارج مصر بنسبة 26%، كما أن 24 % من إجمالى التعاقدات عبارة عن تعاقدات غير بترولية و 76 % تعاقدات بترولية، بالإضافة إلى نجاحها فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 273 مليار جنيه عبارة عن مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطى حتى عام 2028، ونجحت فى العمل على أكثر من 267 مشروعاً خلال عام 2023 وتمكنها من تحقيق أكثر من 181 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث.