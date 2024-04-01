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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة المجاردة ورشة تدريبية بعنوان «فكر وحرفة وفن». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة المجاردة ورشة تدريبية بعنوان «فكر وحرفة وفن». وأوضحت الغرفة أن الورشة تأتي ضمن 12 ورشة تدريبية تستهدف رائدات الأعمال، في مجالات مختلفة بالمحافظة، مثل صناعة الصابون، والحلويات، والشموع والتصوير الفوتوغرافي، وتزيين الكيك، وفن المكياج، وتساريح الشعر، وتنسيق الزهور، وفن القط العسيري، والرسم بالفحم.

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