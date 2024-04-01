96 مليونا أرباح «مهارة» في 2023 بتراجع 14.8%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية في عام 2023 إلى 96 مليون ريال مقابل 113 مليون ريال في عام 2022 بنسبة 14.8%، وفق النتائج المالية السنوية للشركة والمنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 95 مليون ريال خلال 2023 مقابل 108 مليون ريال في عام 2022 بتراجع 13%.

وبلغت ربحية السهم 2.14 ريال مقابل 2.51 ريال في السنة قبل الماضية.

وحققت الشركة ارتفاعا بالايرادات بنسبة 12% مقارنة مع العام السابق مدعومة بتحسن إيرادات بعض القطاعات الرئيسة للشركة في قطاع الأعمال وقطاع خدمات الساعة بنسب 22%، و14% على التوالي وذلك نتيجة لزيادة متوسط أعداد القوى العاملة بنسب 13% و19% لكلا القطاعين على التوالي لمواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات المقدمة في تلك القطاعات ونتيجة للعقود الاستراتيجية الموقعة مع العملاء في قطاع الأعمال.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال 2023 إلى الأسباب التالية:

- في حين حقق النشاط الرئيسي للشركة متمثلا في قطاع الأعمال ارتفاعا في مجمل الربح بنسبة 22% مقارنة مع العام السابق، تأثر مجمل الربح سلبا بنتائج قطاعات الأفراد والمرافق والخدمات اللوجستية والرعاية الطبية المنزلية لتحقق الشركة صافي زيادة في مجمل الربح بنسبة 3% مقارنة مع العام السابق.

- بلغت حصة ملكية الشركة في النتائج المالية لأعمال الشركات (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) كأرباح استثمارات في شركات زميلة بمبلغ 38.7 مليون، وذلك بالرغم من تسجيل الاطفاءات اللازمة للأصول غير الملموسة لهذه الاستثمارات حسب دراسة تخصيص سعر الشراء التي تم الانتهاء منها خلال العام 2023.

- ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 7.2 مليون ريال بشكل رئيس لتأجير المبنى الاستثماري وبنود أخرى

- في المقابل، ارتفع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 19 مليون ريال وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة ، كما شملت بعض المديونيات المحددة والمشكوك في تحصيلها.

- بلغت تكاليف التمويل 44 مليون ريال مقارنة في العام السابق البالغة 11 مليون ريال و الخاصة بشكل رئيس بالقروض التي تم استخدامها لتمويل الاستحواذات حيث إنه تضمن العام الحالي تكاليف التمويل للسنة كاملة من العام 2023 مقابل تكاليف التمويل لأربعة أشهر خلال العام السابق 2022.

- تضمنت النتائج انخفاض في قيمة الشهرة الخاصة في الشركات التابعة بمبلغ 2 مليون ريال.

- انخفاض الأرباح من الاستثمارات في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة خلال العام الحالى بقيمة 2.5 مليون ريال مقارنة مع العام السابق.