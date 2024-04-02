شكرا لقرائتكم خبر هيئة السوق توافق على طرح مستشفى سليمان فقيه للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأشارت إلى أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت «يجب ألا ينظر إلى الموافقة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”

وذكرت الهيئة أن الموافقة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.