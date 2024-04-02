شكرا لقرائتكم خبر تعليق تداول أسهم 8 شركات لعدم إعلان القوائم المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت تداول السعودية تداول أسهم 8 شركات مدرجة في السوق الرئيسة والسوق الموازية نظرا لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأوضحت تداول في بيان لها، أن الشركات هي: الشركة السعودية للأسماك، وشركة الكابلات السعودية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة الراشد للصناعة، وشركة المناولة للشحن.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، حيث تعلن تداول السعودية اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الاثنين 1 أبريل 2024.

2- يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين 6 مايو 2024.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 حتى إعلانها عن القوائم المالية.

الشركات: