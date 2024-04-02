اتفاقية بين وجهة مسار والعربية لإنشاء وتشغيل لوحات إعلانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة «مسار»، عقد إنشاء وتشغيل اللوحات الإعلانية مع الشركة العربية للتعهدات الفنية.

وبموجب هذا التعاقد، ستتولى الشركة العربية مهمة تركيب وتشغيل شاشات إعلانية ذكية، تتميز بأحدث التقنيات الرقمية، لتصبح الوكيل الحصري للشاشات الإعلانية في الوجهة.

وتتضمن الاتفاقية الاستفادة من جميع وسائل الإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في «مسار»، مستفيدة من المواقع الاستراتيجية فيها، ومنها: أنفاق وممرات المشاة، والطرق الرئيسة المتنوعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تعيش فيه الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.

وضمن مساعي وجهة «مسار» للارتقاء بتجربة الزوار وتبني أفضل الممارسات الرقمية، سيتم تركيب 315 لوحة إعلانية رقمية بمختلف الأنواع والأحجام، موزعة على مناطق استراتيجية في أرجاء الوجهة، حيث تتميز بمرونتها وقدرتها على عرض محتوى متنوع وجذاب.

كما أنها تسهم في تحسين نوعية الخدمات الإعلانية، وتوفير بيئة بصرية راقية في وجهة مسار، بما يتماشى مع طموحات الوجهة في تعزيز تجربة الزوار.

يذكر أن وجهة «مسار» تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها، فضلا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك «المسار لمستقبل مكة المكرمة».