شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أرشادات التعامل مع تسريب الغاز بالمنزل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الإرشادات التى يجب اتباعها فى حال وجود ترسيب للغاز، وفى هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وتتضمن تلك التعليمات الأتى..

1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.

2- إحكام غلق صمام الغاز.

3- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

4- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.

5- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.