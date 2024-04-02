صادرات كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت للشهر السادس على التوالي، في مارس الماضي، على خلفية الأداء القوي للرقائق.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 3.1 % على أساس سنوي، إلى 56.5 مليار دولار الشهر الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 12.3 % على أساس سنوي إلى 52.2 مليار دولار.
وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 35.7 % على أساس سنوي، إلى 11.7 مليار دولار، محققة نموا للشهر الخامس على التوالي.
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