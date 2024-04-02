نائب أمير حائل

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن فهد استقبل بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بحائل المهندس فواز الشمري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن فهد استقبل بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بحائل المهندس فواز الشمري. واطلع الأمير فيصل بن فهد على التقرير السنوي للفرع لعام 2023م وسير العمل وإحصائيات العقود الموقعة من قبل الصندوق والزيارات والعمليات ومؤشرات الأداء ونسبة رضا المستفيدين والخطط المستقبلية للفرع. واستمع إلى شرح عن جهود الفرع فيما يخص تطوير بيئة العمل بما يتوافق مع الهوية الموحدة لفروع الصندوق، وتنظيم رحلة المستفيد لخدمته بشكل أفضل، وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية. من جانبه قدم مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بحائل شكره لنائب أمير المنطقة على متابعته الدائمة، مؤكدا أن الاهتمام والحرص اللذين يجدانهما من قبل أمير المنطقة ونائبه يعدان محفزا له ولزملائه منسوبي الفرع لبذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين ودفع مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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