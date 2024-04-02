شكرا لقرائتكم خبر فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها أمانة المدينة المنورة لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة سكن عمال في حي أبو مرخة.

وبينت أن مدينة سكن العمال تأتي لتغطي الاحتياج بالقرب من المنطقة الصناعية وقد خصصت الأمانة أرض بمساحة 6,000م2 لإنشاء المدينة، وفترة تعاقدية لمدة 10 سنوات، داعية المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة «استثمارات المدينة» خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 4 من شهر يونيو المقبل.

كما اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة إنشاء مشروع مجمع معارض تجارية في المدينة المنورة بحي سد الغابة.

ويتكون المجمع من 8 معارض و17 موقفا للسيارات، ومرافق خدمية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتلبية احتياجاتهم وزيادة التنافسية في الخدمات المقدمة وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.