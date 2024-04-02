وزير التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد القصبي قدم الشكر والتقدير لمراقبي ومراقبات وزارة التجارة المتميزين لدورهم الفعال في حماية المستهلك، بمناسبة «يوم المفتش والمراقب الميداني» الذي يصادف 30 مارس من كل عام.

واطلع القصبي في اجتماعه بالمراقبين والمراقبين على تقرير مفصل عن أبرز الأعمال الميدانية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في رفع معدلات امتثال المنشآت التجارية وحماية مصالح المستهلكين.

ونفذت الفرق الرقابية خلال العام 2023 أكثر من 232 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والمستودعات ومنافذ البيع في مختلف المناطق، وباشرت أكثر من 434 ألف بلاغ تجاري لحماية وحفظ حقوق المستهلكين في منافذ البيع والتجارة الالكترونية والخدمات.