شراكة بين طيران الرياض وأرتيفاكت لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع «طيران الرياض» شراكة استراتيجية مع أرتيفاكت، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات وخدمات التحول نحو الذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث ثورة في قطاع الطيران من خلال تبني أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وستركز هذه الشراكة على بناء منصة خاصة بطيران الرياض لتحليل البيانات وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع عملياته التشغيلية والتجارية، وذلك من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن طيران الرياض من خلال هذه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، من تخصيص تجارب الضيوف والارتقاء بخدمة العملاء من خلال قنوات رقمية ذكية، وتحسين عملياته الجوية والأرضية على حد سواء عبر الرؤى والتوقعات والبيانات الآنية، فضلا عن إطلاق العروض المخصصة للمنتجات التي يوفرها الناقل في عملياته غير الجوية وعلى متن رحلاته، من خلال قنوات مبيعات متكاملة عالية الكفاءة.

وقال نائب الرئيس لقطاع الخدمات الرقمية والابتكار في طيران الرياض آيب دي «تعكس شراكتنا مع شركة «أرتيفاكت» التزام طيران الرياض بتبني أحدث التقنيات الرقمية التي نهدف من خلالها لتعزيز التجارب الشاملة لضيوفنا، حيث نستكمل من خلال هذه الشراكة، تعاوننا الاستراتيجي مع العديد من رواد قطاع الطيران حول العالم، ونهدف من خلال تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى إرساء معايير جديدة في قطاع السفر، وتوفير تجارب رقمية مخصصة لضيوفنا، استعداداً لإطلاق أولى رحلاتنا التجارية في عام 2025».