شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة حول خطاب رئيس البنك الدولى التمهيدى لاجتماعات الربيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، العديد من النقاط الهامة حول رؤية البنك لا سيما قبيل انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع في الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجارى بواشنطن العاصمة الأمريكية.. تعرف على أبرز النقاط في 12 معلومة.



1 – العالم يواجه تحديات منها أزمة المناخ والديون والاوبئة والهشاشة وانعدام الامن الغذاء ، وهناك حاجة لتسريع الحصول على الطقة والمياه والهواء النظيف وتسريعه والتصدي للفقر من خلال ذلك .



2 – التركيز على خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش خاصة أن التقديرات توضح أن تحقيق التقدم يتطلب تريليونات الدولارات سنويا فالسنوات العشر المقبلة سيكون 1.1 مليار شاب بالغين في سن العمل وفى نفس البلدان سيتم خلق 325 مليون فرصة عمل وبالتالي نحتاج الى الأفضل لمواجهة التحديات .

3 – يتم تنفيذ 27 توصية من 30 توصية من مجموعة الخبراء بمجموعة العشرين .

حيث يرى قادة مجموعة العشرين ان نكون جزء اكبر من الحل والتطور والسرعة واتبعت القيادة العليا خارطة طريق للعمل وتنشيطها .

4 – نهدف لتقليل وقت الموافقة للحول على التمويل بمقدار الثلث منتصف العام المقبل وحاليا قلصنا 3 أشهر منها.

5 - نريد ان نكون شريكا أقل للحكومات والقطاع الخاص .

6 - من 1 يوليو سيكون لعدة مؤسسات قيادة واحدة في عشرين دولة

7 - بدأنا في تقديم تمويلات لمدة 50 عاما دون أي تكلفة إضافية لمشروعات ذات النفع العابر للحدود

8 - انشانا نظاما لخفض أسعار الفائدة على بعض المشاريع

9- نسعى لدعم البلدات ذات الدحل المتوسط ورفع البلان ذات الخل المنخفض بالتعاون مع شراكات جديدة وبنوك تنمية .

10 - سنعن عن منصة تمويل جديدة وتطوير نهج جديد لمتابعة التغيرات المناخية .

11 - نعمل علي دعم القطاع الخاص وعمل نماذج استثمارية جديدة .

12 - العمل على دعم وصول الطاقة النظيفة ومكافحة الانبعاثات في عدد من الدول .

