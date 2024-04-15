شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من عودة تخفيف الأحمال.. 5 خطوات للحفاظ على سلامة المنزل عند قطع التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، بعد توقف استمر أكثر من شهر منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى مساء أمس الأحد، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على سلامة المنزل، وهى كالآتي:



1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2- انتظر من 2 دقيقه وحتى 5 دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية .

3- تأكد من ملء سخان المياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

5- افصل جهاز التكييف من المنبع بغلق زر التحكم و عدم تشغيله الا بعد عودة التيار على الأقل ب5 دقائق.