شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الوطنية " ابدأ " تشارك بالمعرض الدولى للتعليم الفنى التكنولوجى تحت شعار «اصنع مستقبلك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت النسخة الثالثة من المعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "EDU – Tech" بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، اليوم الأربعاء 17 من إبريل ويستمر لمدة يومين تحت شعار «اصنع مستقبلك»، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم بـ فندق رويال مكسيم كمبنسكي بالتجمع الأول بالقاهرة.

وشارك أعضاء مبادرة ابدأ بعدد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030 .



المبادرة--الوطنية--ابدأ--تشارك-بالمعرض-الدولى-للتعليم-الفنى-التكنولوجى--(1)



المبادرة--الوطنية--ابدأ--تشارك-بالمعرض-الدولى-للتعليم-الفنى-التكنولوجى--(2)