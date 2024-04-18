شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 10جنيهات بمستهل التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس والتي تسجل مستويات 3260 جنيها للجرام من عيار 21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3250 ختام تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.



سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.2%.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية.

استطاع سعر الذهب الارتفاع يوم أمس على الرغم من صدور بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع في شهر مارس، الأمر الذي يدل على استمرار مستويات الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي وهو ناتج عن استمرار معدلات التوظيف وارتفاع معدلات الأجور.