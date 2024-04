شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تسجل ارتفاعا 0.21% والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا عند الإغلاق اليوم الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 18 سنتا أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 41 سنتا أو 0.5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.وصعدت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم يونيو، 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل.كما ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسةوأشارت تقارير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبدأ تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط اعتبارا من يوليو.وتراجعت الأسعار بنحو 3 % منذ يوم الاثنين، إذ سجل الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير.