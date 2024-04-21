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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى العلا التقني للتوظيف 2024 «إجادة» ينطلق اليوم بتنظيم الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة العلا، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. ويهدف الملتقى الذي يعرض أكثر من 500 فرصة وظيفية إلى تعزيز فرص التوظيف للرجال والنساء، من حملة مختلف المؤهلات كالثانوية وما يعادلها، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، وتقديم الدورات التدريبية المجانية التي تتواكب مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يبدأ من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 2:00 مساء بمقر الكلية.

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