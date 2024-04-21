شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 28729 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 35176 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 12264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 6632 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 9433 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 7805 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمنصورة للدواجن.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة، يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.035 مليون وثيقة بدلًا من 3.02 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأوراسكوم المالية القابضة عدد 795.6 ألف سهم، 2000 سهم، 33.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم المالية القابضة عدد 767.9 ألف سهم، 106.8 ألف سهم، 2.7 مليار سهم، على التوالي.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمنتجعات السياحية عدد 6.8 مليون سهم، 1628 سهمًا، 2509 سهم، 3661 سهم، 4 آلاف سهم، 6385 سهمًا، 5.9 مليون سهم، 683.5 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 122.9 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، 11037 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 106.8 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 372 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2024 مقابل 219 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 70%، وبلغ صافي الربح 29 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 21 مليون جنيه بنسبة نمو 38%، وتوقعت الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 927 مليون جنيه بنسبة زيادة متوقعة 40%، وكذلك تحقيق صافي ربح يقدر بـ130 مليون جنيه مقارنة بـ33.5 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن تقدمها بطلب للحصول على قطع أراضي من الدولة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 3200 فدان بمنطقة وادي النطرون ضمن مشروع 130 ألف فدان التابع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستغلالها في إقامة مزارع حديثة ومعمل تفريخ ومصنع أعلاف، كما تعكف إدارة الشركة على دراسة التوسعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الانتهاء من الدراسة وإعداد دراسات الجدوى من قبل بعض شركات الاستشارات المالية المتخصصة لإنشاء مزارع للشركة على مساحة 250 ألف متر بدولة الإمارات.

فيما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تقدم مفاوضات حصولها على قرض مشترك بقيمة 1.72 مليار جنيه من تحالف يضم 3 بنوك، وذلك لتمويل مشروع "بالمت أكتوبر" في غرب القاهرة المقام على مساحة 45 فدانًا.

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