شكرا لقرائتكم خبر طرح 85 ألف م2 بمدينة الورد الطائفي لاستثمارها في إنتاج الزيوت العطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية في مدينة الورد الطائفي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة بمساحة إجمالية 85.3 ألف م 2 بجوار سد عكرمة، بهدف إنتاج الزيوت العطرية.

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن الفرصة تأتي بغرض رفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وإنتاجها بجودة عالية، ودعما للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.

وأشار إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 2 يونيو 2024 م، وآخر موعد لاستلام الاستفسارات 20 مايو 2024 م، وموعد فتح المظاريف هو 4 يونيو 2024 م.

ولفت إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.

وتنتشر مزارع الورد في الهدا والشفا ووادي محرم والوهط والوهيط وتصل أعداد المزارع إلى أكثر من 910 مزارع ورد، بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتارا من الأراضي الزراعية، تنتج 550 مليون وردة سنويا بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر أبريل.

وتقدر مصانع ومعامل إنتاج وتقطير الورد بحوالي أكثر من 70 مصنعا ومعملا مهتما بصناعات الورد الطائفي، جعلتها تحقق عوائد اقتصادية وثقافية كبيرة حيث يستخرج من الورد الطائفي 80 منتجا، فيما تحققت استثمارات في السوق السعودي بلغت 64 مليون ريال فضلا عن تسجيل 84,450 وردة في موسوعة جينيس كأكبر سلة ورد في العالم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي أن برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة «ويهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد»، حيث يستهدف البرنامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، إضافة إلى اعتماد إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، وتم إنشاء جمعية تعاونية للمساهمة في تطوير الورد الطائفي وتأتي هذه ضمن مستهدفات برنامج التنمية الريفية المستدامة، كما أن الوزارة تهتم بإرشاد مزارعي الورد وتثقيفيهم بالتقنية الحديثة بهدف زيادة الإنتاجية، حيث أرسلت عددا من المزارعين المميزين في زراعة الورد الطائفي قبل عام إلى بلغاريا، والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن التعاون المشترك بين المملكة وبلغاريا في مجال زراعة الورد وتقطيره واستخداماته الطبية والتجميلية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قدرات المزارعين وتنميتها.

ويقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي ومبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد الأمطار التي تخدم مزارعي الورد الطائفي؛ إذ يتم إرشادهم بالممارسات الزراعية الجيدة إلى جانب فرق مكافحة الآفات الزراعية التي تزورهم استجابة لطلبات المزارعين لرش محاصيلهم الزراعية ووقايتها من الآفات إلى جانب تشييد خزانات المياه والحواجز المائية ودعم المزارعين بشبكات الري.

فرصة استثمارية:

الموقع: مدينة الورد الطائفي

المساحة الإجمالية: 85294.05 م 2.

آخر موعد لشراء الكراسة: 2 يونيو 2024.

20 مايو 2024: آخر موعد لاستلام الاستفسارات.

4 يونيو 2024: موعد فتح المظاريف.

الحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص

الأهداف: