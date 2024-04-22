شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لاستخدام الأنظمة الإلكترونية فى التصويت على عمومية صناديق التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط لاستخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها لصناديق التأمين الخاص، وذلك حتى تكفل لأعضاء الصندوق حضور تلك الاجتماعات، وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها من بعد، ويجب أن يتضمن النظام الإلكتروني، ما يلي:

1- وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع، وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

2- التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية، وما يفيد إثبات حضوره، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

3- التحقق من النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمنصوص عليها بالمادة (20) من قانون صناديق التأمين الخاصة.

4- السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية، وكذا السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات.

5- تمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العمومية وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات.

6- السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال، وعدم السماح لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة التصويت عن بعد.

7- السماح لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء الخمسة أيام التالية للاجتماع، وذلك دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع، وتغيير تصويته السابق.