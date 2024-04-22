5.38 ملايين مسافر عبر مطار جدة خلال 39 يوما

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أن موسم ذروة العمرة الحالي الذي بدأ مطلع شهر رمضان واستمر حتى 9 شوال، شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات؛ بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.
وأشاد جوهر بجهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مقدما شكره لمنسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولكل الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، العاملة بالمطار على جهودهم المخلصة خلال موسم ذروة العمرة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.
إحصائية مطار جدة (1رمضان ـ 9 شوال)
- 5.38 ملايين مسافر
- 32.2 ألف رحلة جوية
- 5.3 ملايين حقيبة تمت مناولتها
- 47 ألف طن إجمالي الشحن الجوي
- 160 ألف مسافر أعلى معدل تشغيل يومي بتاريخ 20 رمضان
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