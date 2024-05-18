مفاجأة.. دراسة تتوقع زيادة عمر الإنسان عام 2050

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما حلم الإنسان بتحقيق حياة أطول وأكثر صحة. وبينما شهدت العقود الماضية تقدمًا هامًا في مجال الطب والعلوم، لا تزال هناك تساؤلات حول أقصى مدة حياة الإنسان.

هناك توقعات ونتائج تصلت إليها دراسة العبء العالمي للمرض (GBD) لعام 2021، أن متوسط العمر المتوقع العالمي سيزيد بمقدار 4.9 سنة للذكور و4.2 سنة للإناث بين عامي 2022 و2050.

فيما ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، ومن المتوقع أن تكون الزيادات أكبر في البلدان التي يكون فيها متوسط العمر المتوقع أقل، ما يساعد في تقارب زيادة متوسط العمر المتوقع عبر المناطق الجغرافية.

وتوقعت الدراسة أن يرتفع متوسط العمر المتوقع عالمياً من 73.6 عاماً في عام 2022 إلى 78.1 عاماً في عام 2050، بزيادة قدرها 4.5 أعوام.

وتبعا الدراسة، يعود هذا الاتجاه إلى حد كبير إلى تدابير الصحة العامة التي منعت وحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكوفيد-19، ومجموعة من الأمراض المعدية، وأمراض الأمهات، والأطفال حديثي الولادة، والأمراض التغذوية.

وأشارت الدراسة إلى التحول المستمر في عبء المرض إلى الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري.

وتشمل الدراسة عوامل عبء الأمراض غير المعدية التي ستؤثر على الجيل التالي ومنها:

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

النظام الغذائي غير الأمثل.

التدخين.