اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة المتهمة بـ خلية المنيا الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم في إعادة محاكمة المتهمة لاشتراكها مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدراري لجماعة الإداري، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الـ11 وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، حيث جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.