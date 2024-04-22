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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة حائل استضافت حلقة النقاش الثانية حول تحفيز الاستثمار وحوكمة من ‏خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق، وذلك استعداد للدورة الحادية ‏عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر ‏‏2024، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والمهتمين ‏بهذا الشأن بالمنطقة.‏ وتم خلال الحلقة التي تستهدف من 40 إلى 60 مختصا من مهني وأكاديمي ورجال ‏وسيدات الأعمال مناقشة دراسة تحفيز الاستثمار وكيفية حوكمته بالمناطق، والتي منها منطقة حائل وما تزخر به من مقومات استثمارية عديدة متزايدة‏، وكذلك استعراض ما تم التوصل إليه وما حققت من نتائج في الدراسة الميدانية لهذا ‏المجال وإثراء محتواها، وكيفية وضع دراسات وحوكمة القطاع الاستثماري بالمملكة.‏

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