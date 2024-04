شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رؤية 2030 لعام 2023: 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل | ⁠⁠87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح و81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية

أفاد التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023 أن 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح و81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية.كذلك حقق 197 مؤشرًا مستهدفه السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفه لعام 2023 مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.وتمضي رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن قدمًا إلى الأمام، بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن.ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، مُنطلقة من ركائز ثلاث هي مواطن قوتها، تمثلت أولى ركائزها في أن المملكة عمق للعالمين العربي والإسلامي. وهذه الركائز منحتها مكانة ثقافية أصيلة ضاربة جذورها في عمق التاريخ، وثاني الركائز قدراتها الاستثمارية الهائلة، التي تُمكّنها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة بتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، الذين يمثلون أكثر من نصف السعوديين.هذا إضافة إلى ذلك، تُعد المملكة محورًا يربط بين ثلاث قارات، ويمر بها طرق بحرية هي من الأكثر أهمية على مستوى العالم، ما يجعلها تتميز بموقع جغرافي إستراتيجي ومكانة عالمية.هذا ويسلط التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الضوء على أداء برامج تحقيق الرؤية في العام 2023.وتمثّل الرؤية رحلة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالفرص لشباب المملكة الطموح والمبدع.كما تعد أكبر خطة وطنية طموحة للتغيير، تحولت معها الأحلام والآمال إلى واقع مشاهد مليء بالإنجازات وتحقيق المستهدفات.