#عاجل | ⁠⁠87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح و81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية للمزيد | https://t.co/Ugn4oBOjwN #رؤية_السعودية_2030 | #اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/J8YuVl0O1r

شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رؤية 2030 لعام 2023: 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.