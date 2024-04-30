اليوم .. مصر تتسلم 14 مليار دولار سيولة مباشرة و6 مليار ودائع

الشارقة - اميمة ياسر - تستقبل مصر بداية شهر مايو الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بإجمالى 20 مليار دولار.

وتأتي الأموال لمصر عبارة عن 14 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقا ماليا يتم سداده كمقدم، وثمة جزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، مقسما على دفعتين، الأولى وهي التى تسلمتها مصر بالفعل بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.