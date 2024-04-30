تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعدما انحسرت مخاوف السوق من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 %، لتصل إلى 88.30 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.16 %، لتصل إلى 82.50 دولارًا للبرميل.