ميرنا وليد - بيروت - انتقل الثنائي الأشهر حول العالم حاليا لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وعارضة الازياء جورجينا رودريغيز الى منزلهما الجديد في الرياض في المملكة العربية السعودية وقد وثقت هي على صفحتها المنزل الجديد قبل وبعد ان تم الانتهاء من العمل عليه ووضع الاثاث فيه.
ويبدو ان كريستيانو وجورجينا قررا الانتقال الى منزل مريح أكثر لظروف عائلتهما الكبيرة ولعمل كريستيانو وذلك بعد ان شعرا بحب كبير لهما في المملكة من قبل الشعب والقيمين على كل الاحداث والمناسبات. وكان جورجينا قد عبرت مرارا وتكرارا عن سعادتها بالعيش في هذه الدولة العربية الرائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو الجديد في السعودية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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