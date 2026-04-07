بالفيديو- حادث مروّع… أوفست يُصاب بإطلاق نار في فلوريدا

دبي - فريق التحرير: تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الفوضى التي أعقبت حادثة صادمة في كازينو هارد روك، حيث أُبلغ عن تعرض مغني الراب أوفست لإطلاق نار.

وتعرض أوفست لإطلاق النار يوم الاثنين في هوليوود، فلوريدا، وهو حالياً في حالة مستقرة.

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي موقع إطلاق النار، حيث أُصيب أوفست، مع وجود واضح لرجال الشرطة في المنطقة.

وعلى الرغم من محدودية التفاصيل، أفادت TMZ ليلة الاثنين أن عضو فرقة Migos تعرّض لهجوم بالقرب من فندق وكازينو سيمينول هارد روك في فلوريدا.

وقال متحدث باسم شرطة سيمينول لـ TMZ: “نحن على علم بحادث وقع في منطقة صف السيارات بعد الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين أمام سيمينول هارد روك هوليوود، وأسفر عن إصابات غير مهددة للحياة لشخص تم نقله إلى مستشفى ميموريال ريجينال في هوليوود.”

وأضاف المتحدث أن استجابة الشرطة كانت فورية وتم احتواء الوضع بسرعة، مؤكدًا: “تم توقيف شخصين. التحقيق مستمر. الموقع مؤمن ولا يوجد تهديد للجمهور، والعمليات مستمرة كالمعتاد.”

ويُذكر أن أوفست، ٣٤ عامًا، واسمه الحقيقي كياري سيفوس، اشتهر خلال العقد الماضي كعضو في فرقة الراب Migos إلى جانب كوافو وتايك أوف.

وفي عام ٢٠٢٢، قُتل ابن عمه تايك أوف إثر تعرضه لإطلاق نار في هيوستن عن عمر يناهز ٢٨ عامًا.