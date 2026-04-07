قبل عرض فيلم “مايكل”… سرّ خفيّ لعام كامل داخل عائلة جاكسون

دبي - فريق التحرير: أخفى جعفر جاكسون خبر اختياره لتجسيد عمه مايكل جاكسون في فيلم السيرة الذاتية “Michael” لمدة عام كامل عن عائلته، حتى والدته.

ويجسّد جعفر (٢٩ عاماً) شخصية نجم البوب الراحل في الفيلم، وهو أول ظهور تمثيلي له. وعندما شاهدت والدته العمل لاحقاً، تأثرت بشدة ووجدت صعوبة في تصديق أنه ابنها.

جعفر هو نجل جيرمين جاكسون، شقيق مايكل، وكان والده متزوجاً من والدته بين ١٩٩٥ و٢٠٠٣. الفيلم من إخراج أنطوان فوكا، ويضم طاقم نجوم شامل يشمل كولمان دومينغو بدور والد مايكل ومديره جو، نيا لون بدور والدته كاثرين، وكات غراهام بدور النجمة ديانا روس.

وأشار جعفر إلى أن مشاهدة الفيلم كانت تجربة عاطفية قوية، وأظهرت جانباً جديداً من شخصيته لم تراه والدته من قبل. كما أضاف أن والده لم يشاهد الفيلم بعد، ويتطلع لرؤيته قريباً.

ويُعرض الفيلم في دور السينما ابتداءً من ٢٤ أبريل، دون تحديد عروض خاصة أو مواعيد عرض دولية إضافية حتى الآن.