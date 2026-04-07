11 مايو بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة

تدخل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية ومواطني روسيا الاتحادية حيز التنفيذ

‏يوم 11 مايو المقبل.

حيث وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2025 على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، وذلك على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية السيد ألكسندر نوفاك، كأول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية ، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء وتسمح في البقاء لمدة (90) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

بينما لا تشمل الاتفاقية الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج، إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.