3 سيناريوهات لـ 8 مساء العالم يترقب الحسم بين مهلة الجحيم ووساطة باكستان

مع اقتراب عقارب الساعة من الـ 8 مساء اليوم بتوقيت واشنطن، يقف الشرق الأوسط والعالم أمام لحظة فارقة قد تعيد رسم ملامح الإقليم سياسياً وأمنياً واقتصادياً. فالساعات المتبقية قبل انتهاء المهلة التي لوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تعد مجرد إطار زمني لمفاوضات متعثرة، بل تحولت إلى ساعة حسم تتقاطع عندها رهانات الحرب ومخارج الدبلوماسية، وسط ترقب عالمي لنتائج ما بات يُعرف بـ"نافذة باكستان" التي تحاول انتزاع هدنة في اللحظات الأخيرة.

المشهد اليوم أكثر تعقيداً من مجرد مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران. فالحرب التي دخلت أسبوعها السادس تجاوزت حدود الجغرافيا الإيرانية والإسرائيلية.

نافذة أخيرة

في قلب هذاة، وامتدت تداعياتها إلى أمن الخليج، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأسواق الطاقة العالمية، فيما تتحرك العواصم الكبرى والإقليمية في سباق محموم لمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تدفع المنطقة إلى مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.

في قلب هذا الحراك، برزت إسلام آباد كنافذة أخيرة للدبلوماسية، بعد تحرك باكستاني مكثف تقوده المؤسسة العسكرية، على رأسها قائد الجيش عاصم منير، عبر اتصالات مباشرة مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

هذه الوساطة لا تقتصر على تبادل الرسائل، بل تستند إلى مقترح سياسي زمني يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، يتبعه مسار تفاوضي يمتد من 15 إلى 20 يوماً للوصول إلى اتفاق شامل يتناول وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب العقوبات والأصول المجمدة.

وتحاول باكستان أن تقدم نفسها بوصفها طرفاً قادراً على توفير ضمانات ميدانية وسياسية، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع واشنطن وطهران، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى مرهوناً بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات مؤلمة خلال الساعات الأخيرة.

مهلة الجحيم

في المقابل، ترفع واشنطن سقف الضغط إلى أقصى مستوياته. فالمهلة التي تنتهي عند الثامنة مساءً لم تعد مجرد رسالة ردع سياسية، بل تحولت إلى إنذار أخير تلوّح خلفه الإدارة الأمريكية بخيار القوة.

وتشير التسريبات الواردة من دوائر أمريكية وإسرائيلية إلى أن خططاً عسكرية واسعة باتت جاهزة للتنفيذ في حال انقضاء المهلة دون اتفاق مبدئي، وتشمل استهداف البنية التحتية الإيرانية، من منشآت الطاقة وشبكات النقل إلى مواقع صناعية وعسكرية حساسة.

هذا التطور يعكس انتقال الأزمة من مرحلة المناورة السياسية إلى حافة القرار العسكري، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة ليس فقط لمصير الحرب، بل لمستقبل التوازنات الإقليمية بأكملها.

ورقة هرمز

يبقى مضيق هرمز عنوان الأزمة الأكبر. فالممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية تحول إلى الورقة الأشد حساسية في يد طهران. إيران تدرك أن المضيق يمثل شرياناً اقتصادياً للعالم، ولذلك تستخدمه كورقة ضغط تفاوضية في مواجهة الضغوط الأمريكية، رافضة فتحه ضمن هدنة مؤقتة لا تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة ودول الخليج أن أمن الملاحة في المضيق يمثل خطاً أحمر، نظراً لما يترتب على إغلاقه من آثار مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وهنا تتجلى خطورة اللحظة؛ إذ إن أي فشل سياسي قد يدفع إلى تصعيد مباشر في هذه النقطة الحساسة، بما يهدد بإشعال أزمة طاقة عالمية.

اتساع النار

ميدانياً، اتسعت رقعة الحرب أمس بتكثيف الغارات التي طالت طهران وبندر عباس وشيراز والأهواز، إلى جانب استهداف منشآت صناعية وعسكرية، تؤكد أن بنك الأهداف يتوسع بوتيرة متسارعة.

وفي المقابل، واصلت إيران الرد عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع في إسرائيل وبعض دول الخليج، مع استمرار عمليات الاعتراض في السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن.

هذا الاتساع الميداني ينذر بأن أي انهيار للمسار السياسي لن يبقي الحرب ضمن حدود المواجهة المباشرة، بل سيدفعها إلى الإقليم بأكمله، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على المنشآت الحيوية والطاقة والأمن المدني.

سيناريوهات المستقبل

مع اقتراب ساعة الـ 8 مساءً، يقف المشهد أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

السيناريو الأول يتمثل في نجاح وساطة إسلام آباد في انتزاع هدنة مؤقتة، تفتح الباب أمام تسوية أوسع خلال الأيام المقبلة. وهو السيناريو الأقل كلفة والأكثر قبولاً دولياً، لكنه يحتاج إلى مرونة سياسية لا تزال محدودة.

السيناريو الثاني يتمثل في فشل الوساطة، وانطلاق ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، ما سيدفع طهران إلى تصعيد شامل يمتد إلى الخليج ومضيق هرمز، ويحول الأزمة إلى حرب إقليمية مفتوحة.

أما السيناريو الثالث، وهو الأخطر إستراتيجياً، فيتمثل في استمرار حرب الاستنزاف دون حسم، بحيث تبقى المنطقة تحت ضغط أمني واقتصادي مفتوح لأسابيع وربما أشهر، مع استمرار القصف المتبادل واضطراب الأسواق.

لحظة القرار

ما بين مهلة ترمب ونافذة باكستان، يقف العالم اليوم أمام لحظة قرار تاريخية. فإما أن تنجح الدبلوماسية في اقتناص الفرصة الأخيرة، أو تتحول الثامنة مساءً إلى نقطة انفجار تعيد تشكيل الشرق الأوسط.

إنها ليست مجرد ساعة على عقارب الزمن، بل ساعة تحدد ما إذا كانت المنطقة ستدخل مسار التهدئة، أو تنزلق إلى مواجهة أوسع قد تمتد آثارها من شواطئ الخليج إلى أسواق المال والطاقة حول العالم. وفي كل الأحوال، فإن ما بعد الثامنة لن يكون كما قبلها.

الأزمة بين واشنطن وطهران:

المهلة النهائية اليوم الثلاثاء الـ 8 مساء بتوقيت واشنطن

الوسيط الجيش الباكستاني بقيادة عاصم منير

المبادرة وقف فوري لإطلاق النار واتفاق شامل خلال 20 يوماً

الشرط الأمريكي تخلي إيران عن السلاح النووي وفتح هرمز

الشرط الإيراني لا مهل زمنية ولا ضغوط

خطر التصعيد خطة قصف أمريكية إسرائيلية واسعة

ورقة إيران إغلاق مضيق هرمز والرد الإقليمي

السيناريوهات تسوية أو مواجهة شاملة أو استمرار حرب الاستنزاف الأزمة بين واشنطن وطهران