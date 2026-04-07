بوصلة ما بعد العيد.. سواحل المملكة وجهة بحرية بلا منافس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع انقضاء إجازة عيد الفطر، تبدأ ملامح موسم سياحي مختلف في المملكة، حيث تتحول بوصلة الباحثين عن الاسترخاء والتجارب المتجددة نحو السواحل، مستفيدين من فترة تمتد من أبريل إلى يونيو تُعد من أكثر الأوقات اعتدالًا وجاذبية على مدار العام، قبل دخول ذروة الصيف.

وخلال هذه المرحلة، يبرز البحر الأحمر كأحد أهم الوجهات البحرية التي تجمع بين صفاء المياه وهدوء الأجواء وتوازن درجات الحرارة، في معادلة نادرة تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة الخارجية لساعات أطول، دون إرهاق الحرارة المرتفعة، ما يجعل هذه الفترة بمثابة فرصة ذهبية للسياحة الساحلية في المملكة.

في جدة، تتجدد الحيوية على امتداد الواجهة البحرية، حيث تتحول الكورنيشات والشواطئ إلى مساحات مفتوحة للعائلات وعشاق البحر، مع تنوع التجارب التي أثبتت حضورها في المواسم السابقة، من الإقامات الفاخرة في منتجعات مثل ريكسوس مرجانة، إلى الأنشطة البحرية التي تقدمها جهات متخصصة، والتي تشمل الدراجات المائية، وتجارب "الفلاي بورد"، إضافة إلى التحليق المظلي والرحلات البحرية.

كما تحتفظ جدة بواحدة من أكثر التجارب تميزًا في المنطقة، وهي الغوص مع الكائنات البحرية في بيئاتها الطبيعية، بما في ذلك تجارب استكشاف الأعماق تحت إشراف متخصصين، في ظل تنوع بحري يجعلها وجهة متجددة لعشاق المغامرة.

وعلى امتداد مشروع البحر الأحمر، تتعمق التجربة نحو مستويات أكثر تنوعًا، حيث تقدم الجزر البكر بيئة مثالية للأنشطة الهادئة مثل التجديف بقوارب الكاياك - التقليدية أو الكريستالية - عبر غابات المانغروف، إلى جانب الغوص في واحد من أغنى النظم البيئية البحرية عالميًا، والذي يضم مئات الأنواع من الشعاب المرجانية والكائنات النادرة.

ولا تقتصر التجربة على البحر فقط، إذ تمتد إلى اليابسة بتضاريس فريدة تلتقي فيها الكثبان الرملية بالجبال والصخور الجرانيتية، مع مسارات متنوعة للمشي وركوب الدراجات والتزلج على الرمال، تتيح للزوار استكشاف البعد الطبيعي والثقافي للمنطقة في آن واحد.

ولا تغيب الوجهات الساحلية الهادئة عن المشهد، إذ تواصل مدن مثل ينبع وأملج ترسيخ مكانتها كخيارات مثالية لمن يبحثون عن تجربة أكثر خصوصية، بفضل شواطئها البكر ومياهها الصافية التي توفر بيئة مثالية للرحلات العائلية والاسترخاء.

وتمثل هذه الفترة واحدة من أفضل أوقات التخطيط للرحلات الساحلية داخل المملكة، سواء لعطلات قصيرة أو ممتدة، في ظل اعتدال الطقس، وتنوع الخيارات، وتكامل التجارب بين المغامرة والرفاهية.

