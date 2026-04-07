سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

سجّل سوق العقارات في أبوظبي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، مع وصول إجمالي قيمة المعاملات التجارية إلى نحو 66 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية عبر 13518 معاملة، في مؤشّر واضح على الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع، وترسّخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة. وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المبيعات، حيث بلغت 50.97 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 15.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس نمواً كبيراً في حجم الطلب على الأصول العقارية. كما ارتفعت المبيعات السكنية من حيث عدد الوحدات والقيمة الإجمالية لتصل إلى 39.6 مليار درهم، مقارنة بـ 12.79 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يؤكد استمرار النشاط القوي في القطاع السكني، مدفوعاً بزيادة اهتمام المستثمرين والمشترين على حدٍّ سواء.

ويأتي هذا الأداء القياسي امتداداً لمسار نمو متواصل على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2023، ما يعكس قوة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها السوق العقاري في الإمارة، إلى جانب السياسات التنظيمية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وفي سياق متصل، يؤكد هذا النمو اللافت متانة القطاع العقاري في أبوظبي وقدرته على الحفاظ على استقراره واستدامة أدائه، رغم التحديات الإقليمية، بما في ذلك التوترات الأخيرة والهجمات الإيرانية على الدولة، والتي لم تؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي أو ثقة المستثمرين.



ويعكس استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى السوق العقاري في أبوظبي مستوى عالياً من الثقة في الإمارة باعتبارها نموذجاً للأمن والاستقرار، ووجهة موثوقة للأعمال والاستثمار طويل الأمد، في ظل منظومة متكاملة من التشريعات الداعمة وحوكمة السوق. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن أبوظبي تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة، وبيئة آمنة، وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين.