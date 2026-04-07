السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعزز من جاهزية الأطفال للمرحلة الدراسية الأولى، تم إضافة خدمة “اطمئن على نمو طفلك” ضمن خطوات التسجيل الاستباقي للصف الأول الابتدائي، بهدف دعم أولياء الأمور في تقييم استعداد أطفالهم للالتحاق بالمدرسة بكل سهولة ويسر.

وتأتي هذه الخدمة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية الاستعداد المبكر، حيث تُمكّن أولياء الأمور من الاطمئنان على نمو أطفالهم في الجوانب المختلفة المرتبطة بالجاهزية المدرسية، مما يساعد في اتخاذ خطوات مناسبة لدعم الطفل قبل بدء رحلته التعليمية.

وتسهم الخدمة في تسهيل تجربة التسجيل من خلال توفير أداة مبسطة تساعد الأسر على التعرف على مستوى جاهزية أطفالهم، بما يعزز من فرص نجاحهم وتكيفهم في البيئة المدرسية منذ اليوم الأول.

وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الشراكة بين الأسرة والجهات التعليمية في دعم نمو الطفل، وتهيئته لمرحلة دراسية ناجحة، انطلاقًا من مبدأ أن الاستعداد الجيد هو الأساس لبداية تعليمية متميزة.